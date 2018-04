HAKEN: Live-Album in Anmarsch

Die britische Progressive Metal-Band wird ihr erstes Live-Werk am 22. Juni unter dem Namen "L-1VE" als Doppel-CD und Doppel-DVD-Bundle veröffentlichen. Darauf werden diese Lieder enthalten sein:

Affinity.exe/Initiate

In Memoriam

1985

Red Giant

Aquamedley

As Death Embraces

Atlas Stone

Cockroach King

The Architect

The Endless Knot

Visions

DVD Bonus Material

Falling Back to Earth

Earthrise

Pareidolia

Crystallised

Die DVD Bonustracks stammen vom ProgPower 2016 und enthalten einen Auftritt von Mike Portnoy. Außerdem enthalten die DVDs noch die drei Videos zu 'Initiate', 'Earthrise' und 'Lapse'.

Das Album kann bereits beim Label Inside Out und anderen Verkäufern bestellt werden.