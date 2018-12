HAMMERFALL: Albumtitel und Veröffentlichungsdatum enthüllt!

Ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk haben die Schweden HAMMERFALL für ihre Fans parat. In einem Video kündigen sie an, dass sie sich am 7. Januar ins Studio begeben werden um ein neues Album auzunehmen. Gleichzeitig geben Oscar und Joacim auch noch den Titel der neuen Scheibe und das Veröffentlichungsdatum bekannt. "Dominion", so der Name des kommenden Albums soll am 16. August 2019 erscheinen.

