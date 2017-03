HAREM SCAREM: Neues Album

Die kanadischen Hardrocker HAREM SCAREM um Sänger Harry Hess und Gitarrist Pete Lesperance veröffentlichen am 14. Mai mit "United" ihr mittlerweile 14. Studioalbum über Frontiers Records. 2017 feiern die Kanadier immerhin ihr 30-jähriges Jubiläum - da sollte doch auch ein Live-Abstecher in die Alte Welt drin sein, oder?

Tracklist von "United":

01. United

02. Here Today Gone Tomorrow

03. Gravity

04. Sinking Ship

05. One Of Life's Mysteries

06. No Regrets

07. Bite The Bullet

08. Things I Know

09. The Sky Is Falling

10. Heaven And Earth

11. Indestructible