HARTMANN live

Zum 15-jährigen Jubiläum hat uns Oliver Hartmann mit seiner Band HARTMANN ein kleines Weihnachts-Schmankerl gegönnt. Für 4,99 Euro gibt es auf der Homepage das Konzert vom 26. Juni 2020 im Colos-Saal in Aschaffenburg als Download im mp4-Format. Mit dem Cover kann man sich das hübsch als DVD brennen und vor allem über die Feiertage ansehen, man bekommt über 90 Minuten Musik mit dem Titel "15th Anniversary Livestream-Konzert". Diese Lieder sind enthalten:

Can't Stop This Train

You Will Make It

Walking On A Thin Line

Don’t Want Back Down

Simple Man

When The Rain Begins To Fall

The Sky Is Falling

After The Love Is Gone

The Sun's Still Rising

I Won’t Get Fooled Again

Don't Give Up Your Dream

Alive Again

Listen To Your Heart

Out In The Cold

Music