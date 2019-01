HAUNT hat es in den Händen

Die Metaller HAUNT werden ihr Album "If Icarus Could Fly" erst am 17. Mai über Shadowkingdom Records veröffentlichen, aber der erste Sond 'It's In My Hands' kann bereits auf der Bandcamp-Seite des Labels gestreamt werden. Hört euch das mal an, klingt wirklich gut!

"If Icarus Could Fly" ist der Nachfolger der EP "Luminous Eyes", die 2017 erschienen ist.