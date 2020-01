HÄLLAS: Neues Label, Tour bekannt

Die schwedische Retronebelrockmaschine ist beim Grazer Label Napalm Records untergeschlüpft und wird das neue Album im Frühjahr 2020 veröffentlichen, In Skandinavien kommen die Menschen schon am 31.01.2020 in den Genuss, "Conundrum" hören zu können.

Das zumeist seltsam gewandete Quintett begibt sich übrigens demnächst auf eine Konzertreise.

12.03.20 Hamburg / Knust

13.03.20 NL – Amsterdam / Melkweg

14.03.20 BE – Aarshot / De Klinker

15.03.20 NL – Tilburg / Hall Of Fame

16.03.20 FR – Paris / La Maroquinerie

17.03.20 FR – Lyon / Rock'n'Eat

18.03.20 Stuttgart / Club Zentral

19.03.20 Berlin / Musik & Frieden

20.03.20 Leipzig / UT Connewitz

21.03.20 München / Strom

22.03.20 AT – Wien / Arena

24.03.20 CZ – Prage / Klub 007 Strahov

25.03.20 Nürnberg / Der Cult

26.03.20 Köln / Club Volta

27.03.20 Wiesbaden / Schlachthof

28.03.20 Hannover / Chez Heinz

Foto: (c) alle Rechte liegen bei K.Bengtsson, mit freundlciher Genehmigung von Napalm Records