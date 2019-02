HEADLESS BEAST mit Francis Soto beim German Swordbrothers

Die Ulmer Metaller HEADLESS BEAST werden bei ihrem Auftritt beim "Geman Swordbrothers Festival", welches am 09.03.2019 im Kultopia in Hagen stattfindet, am Mikro von Francis Soto unterstützt werden. Francis dürfte vielen von euch bereits von seinem Solowerk und seiner Arbeit mit INFINITY'S CALL, SUBWAY, SANVOISEN und vielen mehr bekannt sein.

Die kommende HEADLESS BEAST-CD ist indes im finalen Stadium und auf dem Weg in Richtung Presswerk, mit einer Veröffentlichung ist laut Band im Frühjahr zu rechnen, wobei das Artwork neuerlich von Markus Vesper stammen werde und die Produktion auch dieses Mal im Maranis Studio in Backnang stattgefunden habe. Wir sind einstweilen gespannt und freuen uns auf die Veröffentlichung von zwölf neuen, schnörkellosen Metal-Krachern.