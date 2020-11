HEAVEN SHALL BURN mit TRIVIUM wieder auf Tour

In genau einem Jahr beginnt eine Tour, die zwei der einflussreichsten Metalbands der Gegenwart zusammen lossendet. Als Vorbands sind zudem TESSERACT und FIT FOR AN AUTOPSY vorgesehen.

16.11.2021 Saarbrücken, Saarlandhalle

18.11.2021 Leipzig, Haus Auensee

19.11.2021 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

20.11.2021 CH-Zürich, Halle 622

03.12.2021 Frankfurt, Jahrhunderthalle

04.12.2021 Erfurt, Messe

10.12.2021 Hamburg, Sporthalle

11.12.2021 Ludwigsburg, MHP Arena

15.12.2021 AT-Wien, Gasometer

17.12.2021 Berlin, Verti Music Hall

18.12.2021 München, Zenith