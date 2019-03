HEILUNG: Tourdaten für Deutschland bestätigt

Die deutsch-skandinavische Pagan-Folk-Band HEILUNG hat eine Deutschland-Tour für den Herbst angekündigt. Dort werden sie ihr neues Album "Futha" vorstellen, was im Mai 2019 via Season Of Mist erscheint.



Folgende Termine sind bestätigt:

04.10.2019 Do. Berlin-Admiralspalast

26.10.2019 Sa. Essen-Colosseum Theater

28.10.2019 Mo. München-Circus Krone

01.11.2019 Fr. Halle (Saale)-Händel Halle

07.11.2019 Do. Kiel-Kieler Schloss



Der Presale hat bei Eventim und MyTicket begonnen. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am 11.03.2019.

Quelle: Wizard Promotion Redakteur: Swen Reuter Tags: heilung futha tour 2019 kai uwe faust maria franz christoper juul