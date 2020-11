HEINZ RUDOLF KUNZE macht's allein!

Nun ja, "Wie der Name schon sagt – Solo live" ist der bereits entlarvend deutliche Titel des neuen Doppelalbums des deutschsprachigen Liedermachers und Rockers Heinz Rudolf Kunze. Als ich noch jung war (nee, schön sag ich gar nicht), hat er mächtig gerockt und live war und ist er sowieso eine Granate. Natürlich immer politisch, doch nicht immer politisch korrekt, und ganz sicher auch nicht immer irgendeiner Konsensmeinung, aber pointiert und unterhaltsam spielt er Lieder und mit der deutschen Sprache. Da man ihn momentan nicht wirklich live sehen und erleben kann, kommt er am 13. November 2020 in die Wohnzimmer der Republik. Ihr müsst ihn nur einladen und euch "Wie der Name schon sagt – Solo live" ins Haus holen. Dann gibt es 35 Lieder, aufgenommen im Sommer 2020 im Schweriner Schloss. HRK, wie er auch genannt wird, sagt dazu: "Die Solokonzerte sind über die letzten Jahre meine liebste Beschäftigung geworden. Ich - bewaffnet mit drei Gitarren, einem Flügel und einer Mundharmonika - das ist es. Heinz Rudolf Kunze pur sozusagen. Solo bedeutet für mich: Die ganze Aufmerksamkeit, der ganze Beifall, das ganze Geld, die ganze Genugtuung, die ganze Schande, wenn es schiefgeht - alles meins. Toll."

