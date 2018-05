HEIR APPARENT: Neues Album im Oktober

Freunde der einzigartigen Seattle-Band dürfen sich auf das lange angekündigte, dritte Album der Truppe freuen. Es wird unter dem Titel "The View From Below" auf No Remorse Records im kommenden Oktober erscheinen. Mit von der Partie sind neben den drei Ur-Mitgliedern Terry Gorle (Bild) (gt.), Derek Peace (bs.) und Ray Schwartz (dr.), Sänger Will Shaw und Keyboarder Op Sakiya.

Quelle: Band Redakteur: Holger Andrae Tags: heir apparent