HELLOWEEN: Erster Trailer zu

Ab 4. Oktober 2019 können wir alle jeden Abend auf’s Neue auf die Pumpkins United World Tour gehen, ohne die heimische Couch verlassen zu müssen. Denn dann erscheint unter dem Titel "United Alive" & "United Live In Madrid" die DVD/Blu-Ray und ein Live Album und bringt dieses sensationelle Konzerterlebnis in die heimischen Wohnzimmer.



Jetzt wurde dazu der erste Trailer veröffentlicht:

"United Alive" – Blu-Ray Trackliste:

Disc 1

01. Halloween 13:29*

02. Dr. Stein 5:47*

03. I’m Alive 3:23**

04. If I Could Fly 4:13*

05. Are You Metal? 4:19***

06. Rise And Fall 4:22**

07. Waiting For The Thunder 4:04*

08. Perfect Gentleman 4:26*

09. Kai´s Medley 14:36*** (Starlight / Ride The Sky / Judas / Heavy Metal Is The Law)

10. Forever And One 4:32**

11. A Tale That Wasn’t Right 6:09***

12. I Can 4:48*

13. Pumpkins United 6:28***

14. Drumkins United 4:50***

15. Livin’ Ain’t No Crime / A Little Time 6:38*

16. Why 4:32**

17. Sole Survivor 5:15**

18. Power 4:16*

19. How Many Tears 10:58***

20. Invitation / Eagle Fly Free 7:55*

21. Keeper Of The Seven Keys 20:13*

22. Mos-Kai-To 2:38*

23. Future World 4:46*

24. I Want Out 9:08***

25. Outro & Credits 4:59



Spielzeit: 2:47



(*) Live in Madrid, 9. Dezember 2017

(**) Live in São Paulo, 29. Oktober 2017

(***) Live beim Wacken Open Air, 4. August 2018



Disc 2

01. Halloween 13:35 - Live in São Paulo, 29. Oktober 2017

02. Dr. Stein 5:29 - Live in São Paulo, 29. Oktober 2017

03. Kids Of The Century 4:08 - Live in Prag, 25. November 2017

04. March Of Time 5:27 - Live in Santiago de Chile, 31. Oktober 2018

05. Pumpkin’s Whisper - 35:27

06. Bursting Hamburg - 01:59

07. The Essential LED Compilation - 17:09

08. Seth & Doc, The United Thing - 12:04

09. The Keeper’s Journey - 1:19



»United Alive In Madrid« – Live-CD Trackliste:

CD 1

01. Halloween 13:37

02. Dr. Stein 5:36

03. I’m Alive 3:48

04. If I Could Fly 4:01

05. Are You Metal? 4:28

06. Rise And Fall 4:22

07. Waiting For The Thunder 4:02

08. Perfect Gentleman 4:50

09. Kai’s Medley 13:52 (Starlight / Ride The Sky / Judas / Heavy Metal Is The Law)

10. Forever And One 5:22

11. A Tale That Wasn’t Right 5:43



CD 2

01. I Can 4:57

02. Livin’ Ain’t No Crime / A Little Time 6:39

03. Sole Survivor 4:58

04. Power 4:11

05. How Many Tears 10:56

06. Invitation / Eagle Fly Free 7:13

07. Keeper Of The Seven Keys 17:03

08. Future World 5:36

09. I Want Out 8:47



Live in Madrid, 9. Dezember 2017



CD 3

01. March Of Time 5:28 - Live in Santiago de Chile, 31. Oktober 2018

02. Kids Of The Century 4:00 - Live in Prag, 25. November 2017

03. Why 4:40 - Live in São Paulo, 29. Oktober 2017

04. Pumpkins United 6:32 - Live beim Wacken Open Air, 4. August 2018

"United Alive" kann im Nuclear Blast Shop in unterschiedlichen Konigurationen vorbestellt werden.