HELLSCREAM bringt die

Die US Metaller werden uns am 26. Juli mit dem neuen Album "Hate Machine" in limitierter Ausgabe auf Vinyl erfreuen, auf der diese Lieder zu finden sein werden:

Seite A

1. There Will Be Blood

2. Fire Starter

3. Weight Of The World

4. Oubliette

5. Zero Recall

6. Slaves Of The Sand

Seite B

7. Hate Machine

8. Another Angel Down

9. Payback!

10. Blood Rite

11. Wake The Demon

12. Generation Kill