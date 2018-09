HELL OVER HAMMABURG: Line Up aufgestockt!

Das schwarz-bunte Hallenfestival an der Wasserkante verkündet einige Neuzugang im Line-Up: Mit von der Partie sind nun auch noch MALOKARPATAN aus Slowenien, die Berliner Finsterformation DIE ESSENZ, die Doomsters von LORD VIGO und als Headliner NIGHT DEMON. Der noch ausstehende Black-Metal-Headliner wid am 1.11. bekannt gegeben. so, stay tuned..Bestätigte Bands bisher:



DEAD CONGREGATION

DIE ESSENZ

FAUSTCOVEN

GATEKEEPER

LORD VIGO

MAGIC CIRCLE

MALOKARPATAN

MATTERHORN

MEGA COLOSSUS

NIGHT DEMON

PROFESSOR BLACK

SANHEDRIN

THE NEPTUNE POWER FEDERATION

TRUPPENSTURM

WYTCH HAZEL

Tickets gibt es bei Cudgel, Van Records, Iron Bonehead und Eventim.