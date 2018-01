HELL OVER HAMMABURG mit OLD MOTHER HELL anstatt SOURCE

Das am 9. und 10. März in der Marthalle in Hamburg bereits zum sechsten Mal stattfindende Festival hat einen Neuzugang zu vermelden:OLD MOTHER HELL. Die deutsche Band, die durch die hervorragenden Kritken ihrer Eigenveröffentichung einen Deal mit Cruz Del Sur Records an Land ziehen konnte, springt als Ersatz für die mit Besetzungsproblemen kämpfende Band SOURCE ein.

Hier ist das gesamte Billing:

MASTER'S HAMMER (CZ)

ATLANTEAN KODEX (D)

DIAMOND HEAD (UK)

VENENUM (D)

SOLSTICE (UK)

SAVAGE MASTER (USA)

VISIGOTH (USA)

ULTHA (D)

SPELL (CANADA)

E-FORCE PERFORMING VOIVOD (Canada, France, Spain)

UNIVERSE217 (GREECE)

OLD MOTHER HELL (D)

THE FOG (D)

DEAD KOSMONAUT (S)

MAGGOT HEART (D/S)

THE WIZARDS (Spain)

GEVURAH (CANADA)

TRAVELIN JACK (D)



Tickets für HELL OVER HAMMABURG 2018 gibt es für 56 Euro bei Van Records, Iron Bonehead, High Roller Records oder Eventim.