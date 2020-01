HILARY WOODS: Neues Album

Am 13. März 2020 veröffentlicht die irische Sängerin HILARY WOODS ihr neues Album "Birthmarks". Das Werk erscheint via Sacred Bones. Bereits jetzt ist daraus die Single 'Tongues Of Wild Boar' erhältlich. HILARY WOODS, die ehemals Mitglied der Band JJ72 war, sagt zu dem Song: "For me, 'Tongues Of Wild Boar' is fierce, pliable and incessant. Navigating emotionally charged states of discomfort and becoming, it is a song deeply lodged in the body that yearns to surface for air and escape its own shadow."



Während der Aufnahmen zu "Birthmarks" befand sich die Sängerin im hochschwangeren Zustand, was den intensiven Klang der Songs erklären könnte. Entstanden ist das Album im Laufe von zwei Jahren zwischen Galway und Oslo und erforscht die flüchtigen Prozesse des Selbstseins bzw. Selbstwerdung während der Schwangerschaft.

Die Tracklist liest sich so:

1. Tongues of Wild Boar

2. Orange Tree

3. Through the Dark, Love

4. Lay Bare

5. Mud and Stones

6. The Mouth

7. Cleansing Ritual

8. There Is No Moon

