HODJA: Neues Album für Querkopfhörer

Das Trio aus Kopenhagen / New York hat gerade sein viertes Album "We Are The Here And Now" beim Berliner Qualitätslabel Noisolution veröffentlicht.

Das kommt nur drei Monate nach der Wiederveröffentlichung des Debüts "The Band" von 2015. Die wilde Mischung aus Garagenrock, Blues, Punk, Soul, Gospel und Hiphop ist ziemlich einzigartig, die Live-Shows eine schweißtriefende Angelegenheit.

Nachdem die Band die deutschen Bühnen klein und groß kürzlich beackert hat, folgt nun eine Tour durch unsere westlichen Nachbarländer... mit wieder zwei Terminen in Wuppertal und Berlin Ende November 2019.

15.11.2019 – FR Cleon, Blues De La Traverse

16.11.2019 – FR Larré, Chez Lulu

19.11.2019 – FR Rennes, Bistrot de la Cité

20.11.2019 – FR Angers, Joker’s Pub

21.11.2019 – FR Amiens, La Taverne Elektrik

22.11.2019 – Wuppertal, Bürger Bahnhof

26.11.2019 – Berlin, Toast Hawaii SPECIAL RELEASE SHOW!

28.11.2019 – NL Deventer, Burgerweeshuis

29.11.2019 – NL Amersfoort, Rock Cafe Boothill

30.11.2019 – NL Middleburg, Kaffee’t Hof

01.12.2019 – NL Groningen, Bar Smoke

Foto: (c) von Johann Rönnow, mit freundlicher Genehmigung von Noisolution