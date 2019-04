HOPELEZZ macht Schluss

Die deutschen Melodic-Death-Metaller HOPELEZZ geben nach drei starken Longplayern leider ihre Auflösung bekannt. Hier könnt ihr das Statement der Musiker nachlesen.

"Liebe Fangemeinde,

wir müssen euch leider mitteilen, dass sich Hopelezz aufgelöst hat.

Der Schritt ist uns überraschenderweise sehr leicht gefallen. Nicht, weil wir keinen Spaß gehabt hätten. Auch nicht, weil wir nicht genügend unterstützt worden sind. Wir haben sogar ausgesprochen großen Rückhalt von Veranstaltern und Fans erlebt und wir haben bei (fast) jedem Konzert eine Menge Spaß gehabt!



Es war aber auch anstrengend. Eine Band ist zeit- und kostenintensiv. Mancher ist bereit alles zu Opfern, um Musik für großes Publikum zu machen. Wir wollten Musik "nur" als Hobby betreiben. Wir wollten "nur" Spaß mit uns und den Zuhörern haben. Wir finden, dass wir das Ganze dafür auf verdammt hohem Niveau und mit großer Professionalität betrieben haben!



Der Spaß hat in den letzten Monaten und Jahren allerdings stark unter großen, vielfältigen Belastungen gelitten. Es kamen familiäre und berufliche Verpflichtungen hinzu. Wir freuen uns natürlich als Menschen, dass Familien gegründet wurden. Das zählt zu den schönsten und wichtigsten Dingen auf der Welt! Wir freuen uns auch über berufliche Aufstiege. Wir haben schließlich verdammt viel zusammen durchgemacht.



Es wurde als Band dadurch aber zunehmend schwerer Termine zu finden. Termine für Proben, für Konzerte und alleine für das simple üben der Songs Zuhause. Keiner von uns konnte sein Niveau halten, zumindest nicht, was das Engagement in der Band anging. Wir wollten, obwohl nur ein Hobby, immer erstklassig abliefern. Das können wir aber nicht mehr. Wir können nicht mehr die Wochenenden durchballern und Konzerte in ganz Deutschland spielen. Wir können nicht mehr wochenlang auf Tour fahren. Wir können auch keine tausende von Euro mehr in Alben, Merch und Videos stecken. Wir wollen es nicht mehr.



Deshalb fiel es uns wohl leicht, als einer nach langen Monaten der Unzufriedenheit sagte:"Ich glaube ich möchte nicht mehr weitermachen", die Band einvernehmlich aufzulösen. Einer hat uns allen aus der Seele gesprochen.



Was aber der wichtigste Grund ist, dass es uns leicht gefallen ist? Wir wissen, dass wir euch was dagelassen haben: Drei fette Alben voll mit Metal!



Unser Dank gilt jedem, der uns auch nur eine Sekunde seiner Zeit Geschenkt hat!"



Dominik, Dennis, Marcel und Adrian