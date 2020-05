HORISONT mit Live-Stream

Am 16. Mai wird die schwedische Band einen Stream über ihren Youtube-Kanal streamen, zusammen mit Opener SPIDERS. Wenn wir schon keine echte Show sehen können, dann können wir wenigsten am Bildschirm dabei sein. Losgehen wird es um 21:00 Uhr, In der Umbaupause wird HORISONT Fragen benantworten und ein auf 100 Stück limitiertes T-Shirt kann man auch erwerben. Also, nicht vergessen, 16.5., 21:00 Uhr. Und jetzt hören wir 'Bad News':

