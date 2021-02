HOUSE BY THE CEMETARY_ Debütalbum

Die schwedisch-amerikanische Band HOUSE BY THE CEMETARY wird am 22.04.2021 via Pulverised Records ihr Debütalbum "Rise Of The Rotten" veröffentlichen. Die Vinylausgabe soll am 14.05.2021 folgen. Mit dem gleichnamigen Song 'Rise Of The Rotten' gibt es auch schon einen ersten Höreindruck.



Die Tracklist liest sich so:

1. Rise Of The Rotten

2. Contagious Madness

3. Crematory Whore

4. Defleshed By The Seasons

5. A Morbid Scent

6. Into The Murky Depths

7. Eaten By The Horrid

8. The Wretched One

9. March Of The Undead

