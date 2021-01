HRAFNGRÍMR: Neue Single 'Fylgja' wurde heute veröffentlicht

HRAFNGR═MR wurde im Mńrz 2020 von Mattj÷ Haussy gegrŘndet, nachdem er die Band SK┴LD verlassen hatte. Das neue Project aus Paris geh÷rt zum Genre Neo Norse. Die Band hat heute ihre neue Single 'Fylgja' ver÷ffentlicht. Die Band selbst sagt hierzu: "It is both a call to our inner savage child and to the beast that follows and looks after us."

Quelle: Facebook Redakteur: Susanne Schaarschmidt Tags: hrafngrimr skald fylgja mattj÷ haussy norse single neu