HUANASTONE: Sonnensteinsammlung

Ein schöner Name für einen Verein für Steinsammler oder eben eine Stonerrockband aus dem schwedischen Malmö. Als erste Chance, mitzusammeln, ist nun dieses hochmelodiöse 'Bad Blood' erschienen, ein Sammlerstück vom zweiten Album des Quartetts "Third Stone From The Sun", das im Frühjahr herauskommen wird.

Foto:(c) alle Rechte liegen beim Urheber, mit freundlicher Genehmigung von All Noir

