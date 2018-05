H.E.A.T.-FESTIVAL: Line-Up komplett

Mit der Bestätigung von HARDLINE reagieren die Macher des H.E.A.T.-FESTIVALs auf die die mehr als zahlreichen Mails und Nachrichten von Fans, welche die Band um den sympathischen Sänger Johnny Gioeli auch dieses Jahr wieder in Ludwigsburg sehen möchten.



Komplettiert wird das Line-Up von der holländischen AOR Formation TERRA NOVA, die auf dem H.E.A.T.-FESTIVAL den allerersten Auftritt auf deutschem Boden spielen wird.



Somit werden am 1. und 2. Dezember folgende Bands in der Rockfabrik Ludwigburg mit dabei sein:



JEAN BEAUVOIR

GUILD OF AGES

CONEY HATCH

TERRY BROCK

HARDLINE

CRAZY LIXX

MICHAEL BORMANN'S JADED HARD

GIPSY ROSE

HUMAN ZOO

TERRA NOVA

CARE OF NIGHT

VICE

MIDNITE CITY

WILDNESS

JESSICA WOLFF



Tickets und weitere Infos gibt es auf der Festival Homepage