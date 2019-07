Heavy Psych Sounds Fest 2019: Schwesterfestival können die auch

Zwei parallel stattfindende Festivals, das ist eine clevere Idee, wird ja beim Hurrican / Southside jährlich bewiesen.

Nun haben sich Booking-Leute aus Dresden und Berlin zusammengerauft und ein Doppel-Festival zusammengeschweißt, welches die Bands des römischen Qualitätslabels Heavy Psych Sounds in den Fokus nimmt. Der umtriebige Musikverlag hat international anerkannte Künstler wie BRANT BJORK, NEBULA, NICK OLIVERI und YAWNING MAN im Portfolio. Am 06.12.2019 und 07.12.2019 aber geht es um die Truppen, die sich vor allem einer gewissen Szenenbekanntheit erfreuen.

Im täglichen Wechsel zwischen den Berliner Clubs Zukunft (Am Ostkreuz) und Bi Nuu und der Dresdner Chemiefabrik treten hier die Bands MONOLORD, GIÖBIA, ALUNAH, 1782, THE SONIC DAWN, PLANET OF ZEUS, BLACK RAINBOWS, DEAD WITCHES, TONS, GORILLA und WEDGE auf.

Tix für Berlin gibt es hier bei Greyzone , für die Dresdner Sause gibt es sie hier .





Quelle: All Noir Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: heavy psych sounds dresden berlin festival stoner doom sludge elbsludge booking greyzone dezember 2019 monolord giÖbia alunah 1782 the sonic dawn planet of zeus black rainbows dead witches tons gorilla wedge doom metal