Das Lied 'Haunted' stammt zwar von dem bereits 2018 erschienenen Album "Back From The Grave" der Altrocker THE SLOTHS, doch das das Lied für den Soundtrack zu dem Horrorstreifen "The Amityville Murders" Verwendung fand, gibt es jetzt ein Video mit Szenen aus dem Film: Youtube.

