Obwohldas "Helldorado"-Festival in Eindhoven bereits am übernächsten Samstag, den 17. November, stattfindet, gab es dieser Tage noch ein paar Neuzugänge zu vermelden: THE VINTAGE CARAVAN, THE DAHMERS, CIRQUE DU MORT, THE HELLOWEENERS und PRIMA DONNA sind hier zu nennen. Headliner sind TURBONEGRO, KADAVAR und DANKO JONES.



Hier das Festivalplakat mit allen Bands:



Alle Infos zum Festival findet ihr auf der Homepage des Festivals. Wer kurzfristig dabei sein möchte, kann auch eine eMail an peter.kubaschk@powermetal.de mit Name & eMail-Adresse senden und hat die Chance auf 1x2 Plätze auf der Gästeliste.