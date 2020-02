Hörprobe aus dem kommenden Album von DEMISE OF THE CROWN

Für den 24. April kündigt die Metalband DEMISE OF THE CROWN ihr nächstes Album "Life In The City" an. Vorab haben die Kanadier einen Audioclip zu 'Fixated' bei YouTube der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: demise of the crown life in the city fixated