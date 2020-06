Hurricane/Southside: Home Edition

Als kleiner Trost für die dieses Jahr ausgefallenen beiden Festivals, bietet FKP Scorpio am Wochenende vom 19. bis 21. Juni ein "Alternativprogramm":



"Mit der Hurricane und Southside Home Edition können die Fans in diesem Jahr einfach zuhause feiern, Festivalatmosphäre spüren und Musik genießen. Für beide Festivals wird es am Wochenende vom 19. bis 21. Juni ein interaktives Sonderprogramm geben, das direkt über http://www.hurricane.de und http://www.southside.de abrufbar ist.

Dafür sendet der NDR im Stream an allen drei Tagen eine mehr als 30-stündige Auswahl der besten Konzerte der vergangenen Jahre und hat eine abendfüllende Hurricane-Show auf dem Eichenring mit zahlreichen Überraschungsgästen produziert, die am Samstag, den 20. Juni, im NDR Fernsehen von 23.15 Uhr bis 03:00 Uhr unter dem Motto "Kultur strotz Corona - dein Festival" gesendet wird.

Auch SWR DASDING hat das Southside-Gelände für einen besonderen Dreh besucht und bietet ebenfalls am Festivalsamstag ab 18 Uhr einen abendfüllenden Stream mit Konzerthighlights, Hintergründen und weiteren Aktionen. Am selben Tag gibt es von 10 bis 18 Uhr außerdem einen Livestream des Festivalradios Camp FM, von dem alle Hurricane- und Southside-Fans mit Musikwünschen und Sprachnachrichten wie gewohnt ein Teil sein können. Weitere Details zum jeweiligen Programm veröffentlicht FKP Scorpio über die Social-Media-Kanäle des Hurricane und Southside Festivals."



Weitere Infos: http://www.hurricane.de / https://www.southside.de





Bisher haben übrigens schon mehr als 100.000 Gäste ihr Ticket auf das kommende Jahr umschreiben lassen. Mit Twenty One Pilots, Kontra K, The Lumineers und vielen anderen haben sich nun so gut wie alle Künstlerinnen und Künstler dazu entschieden, ihre ausgefallenen Shows in 2021 nachzuholen. Bisher bestätigt für Hurricane und Southside 2021 sind demnach die folgenden Acts:



Hurricane: 18. Juni bis 20. Juni 2021



Freitag: Seeed, Martin Garrix, The Killers, SDP, Dermot Kennedy, The Lumineers, Giant Rooks, LP, Killswitch Engage, Of Monsters and Men, While She Sleeps, Millencolin, Fontaines D.C., Fil Bo Riva, The Dead South, Neck Deep, Mayday Parade, Kelvyn Colt, Miya Folick



Samstag: Deichkind, Twentyone Pilots, The 1975, Von Wegen Lisbeth, Mando Diao, Kummer, Jimmy Eat World, Foals, Juju, Tones and I, KitschKrieg, Antilopen Gang, Bad Religion, Sofi Tukker, Nothing But Thieves, Turbostaat, Wolf Alice, Half Moon Run, Aurora, Kollektiv Turmstrasse Live, Georgia, JC Stewart, Brutus, Schrottgrenze, Flash Forward, Helgen



Sonntag: Kings of Leon, Rise Against, Bring Me The Horizon, The Hives, Kontrak K, Thees Uhlmann & Band, Sum 41, Swiss & Die Andern, Ferdinand Is Left Boy, BHZ, Modeselektor Live, Catfish And The Bottlemen, Frittenbude, Blues Pills, Skindred, Mine, Lari Luke, Hot Milk, Blond



Southside: 18. Juni bis 20. Juni 2021



Freitag: Kings of Leon, Rise Against. Bring Me The Horizon, Kontra K, The Hives, Thees Uhlmann & Band, Sum 41, Bombay Bicycle Club, Swiss & die Andern, Ferdinand Is Left Boy, BHZ, Modeselektor Live, Catfish And The Bottlemen, Frittenbude, Wolf Alice, Blues Pills, Nura, Skindred, Mine, Lari Luke, Blond, Flash Forward



Samstag: Seeed, Martin Garrix, The Killers, SDP, Dermot Kennedy, The Lumineers, Giant Rooks, LP, Killswitch Engage, Of Monsters and Men, While She Sleeps, Millencolin, Fontaines D.C., Fil Bo Riva, The Dead South, Neck Deep, Mayday Parade, Kelvyn Colt, Miya Folick, Hot Milk



Sonntag: Deichkind, Twenty One Pilots, The 1975, Von Wegen Lisbeth, Mando Diao, Kummer, Jimmy Eat World, Foals, Juju, Tones And I, KitschKrieg, Antilopen Gang, Bad Religion, Sofi Tukker, Nothing But Thieves, Turbostaat, Half Moon Run, Aurora, Kollektiv Turmstrasse Live, Georgia, JC Stewart, Brutus



...und viele mehr!



Na denn! Freuen wir uns aufs nächste Jahr und feiern wir dieses Jahr brav zuhause!

Quelle: Promotion-Werft Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: hurricane southside home edition ndr