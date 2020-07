IDLE HANDS mit neuer 7

Am gestrigen 07.07.2020 ist von IDLE HANDS eine neue 7"EP mit dem Titel "Don't Waste Your Time II" erschienen, und zwar digital über Bandcamp, als Vinyl auf Eisenton und im kostenlosen Stream auf YouTube. Die beiden enthaltenen Songs 'It Doesn't Really Matter' und 'Puppy Love' stammen aus den Songwriting-Sessions im Jahr 2017, die zur ersten EP "Don't Waste Your Time" führten. Die beiden Songs blieben irgendwie übrig, schafften es auch nicht auf das folgende Studioalbum "Mana" und wurden nun vollendet, damit die Fans eine Freude daran haben können. Die Songs wurden mit den Spuren des damaligen Line-ups und unter Mithilfe des damaligen Studios und Produzenten vollendet, so dass sie eine passende Ergänzung zur Original-EP abgeben.

Quelle: Band via Facebook