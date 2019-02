III. GLOWING EMBER FESTIVAL rockt in Nürnberg

Das von POWERMETAL.de präsentierte III. GLOWING EMBER Festival wird nach Stationen in Bochum und Frankfurt am 09.03.2019 auch in Nürnberg die Bühne stürmen. Ab 19 Uhr öffnet die Location Z-Bau ihre Pforten und ab 19.30 rocken die folgenden Bands: DROWN THE SUN, MORBID SKY, OCEANIC sowie [SOON]. Als Headliner wurden DEFY THE LAWS OF TRADITION verpflichtet.

Tickets gibt's für 15 € an der Abendkasse.