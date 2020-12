ILL NIÑO ist wieder da

ILL NIÑO präsentiert eine neue Single mit dem Titel 'Masacra'. Auf der Single ist AJ Channer von Fire From The Gods als Gastmusiker zu hören!

Sänger Marcos Leal darüber: “Ich freue mich, euch heute mit einer neuen Single überraschen zu dürfen. Sie ist definitiv ein Highlight meiner bisherigen Gesangskarriere. Besonders geehrt fühle ich mich, dass mit AJ Channer von Fire From The Gods einer meiner persönlichen LIeblingssänger mit von der Partie ist. Ich bin mein ganzes Leben lang Fan von ILL NIÑO gewesen. Es ist für mich daher ein mega-erhabenes Gefühl, die Niño Familia 2021 in ein neues Kapitel führen zu dürfen. Eines, das alten wie neuen Fans sicherlich gleichermaßen gefallen wird.”





Channer fügt dem hinzu: “ILL NIÑO ist eine der Bands, die in der Szene eine ganz besondere Handschrift besitzen. Einige meiner frühesten und intensivsten Erlebnisse auf Livekonzerten verdanke ich dieser Gruppe. Es fühlt sich für mich einfach unglaublich an, nun Teil eines ihrer Lieder zu sein.”



ILL NIÑO:



Dave Chavarri - Drums



Laz Pina - Bass



Marcos Leal - Lead Vocals



Daniel Couto - Percussion



Jes DeHoyos - Lead Guitar



Sal Dominguez - Rhythm Guitars