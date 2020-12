IMMORTAL GUARDIAN: Video aus dem Lockdown

Auch das kanadische Progressive-Powermetal-Quartett IMMORTAL GUARDIAN hat während der Corona-Pandemie mit all ihren Einschränkungen für Kunstschaffende ein Video aus dem Lockdown produziert. Der zugehörige Song mit dem gleichnamigen Titel 'Lockdown' ist Teil des für den 12.02.2021 erwarteten Albums "Psychosomatic".

"Psychosomatic" enthält die folgenden Tracks:

1. Psychosomatic (5:33)

2. Read Between The Lines (6:01)

3. Lockdown (4:12)

4. Phobia (6:13)

5. Clocks (5:12)

6. Self-Isolation (0:39)

7. Goodbye To Farewells (5:50)

8. Candlelight (5:24)

9. Find A Reason (7:00)

10. New Day Rising (5:56)

Das Cover Artwork stammt von Nathalia Suellen (SECRET SPHERE, ALMAH, DARK MOOR).

Die Single 'Lockdown' steht zum Stream bei Bandcamp, Apple und Spotify bereit. Das komplette Album kann man bereits vorbestellen.