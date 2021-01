IMMORTAL GUARDIAN covert Rob Halfords FIGHT

Die Metalgruppe IMMORTAL GUARDIAN hat in Zusammenarbeit mit Mike Chlasciak (HALFORD) und Leandro Cacoilo (VIPER, SEVENTH SEAL) 'Into The Pit' von Rob Halfords früherer Band FIGHT gecovert. Das Video zu dieser Kooperation ist auf YouTube zu sehen.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: immortal guardian mike chlasciak leandro cacoilo into the pit rob halford fight