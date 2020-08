INFERI im Herbst mit EP; neues Album in der Mache

Jetzt ist es raus: Die Tech-/Death-Helden von INFERI beglücken uns am 9. Oktober mit einer neuen EP. "Of Sunless Realms" heißt das gute Stück mit unten stehender Tracklist und nebenstehendem Artwork. Des Weiteren schreiten die Arbeiten an der nächsten INFERI-Full-Length weiter voran; Infos diesbezüglich folgen hoffentlich bald.



01.The Abhorrent Art

02. Eldritch Evolution

03. Spellbound Unearthed Terror

04.The Summoning

05. Aeons Torn

Quelle: Official Facebook Page Redakteur: Timon Krause Tags: inferi neue ep of sunless realms