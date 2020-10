INFERNALIZER mit neuem Song

Bei YouTube stellt INFERNALIZER, Nebenprojekt von Claudio Ravinale (DISARMONIA MUNDI), das Video zu 'Leaving So Soon?' vor. Das Stück ist für das neue Album "The Ugly Truth", das im nächsten Jar auf den Markt kommen soll.





