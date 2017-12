Das Instrumental-Duo INSECT ARK ist zum Label Profound Lore Records gewechselt und hat angekündigt, dass das neue Album "Marrow Hymns" am 23.02.2018 erscheinen wird. Bereist hörbar ist nun das erste Stück davon, namens 'In The Nest'.

