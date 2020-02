INTENSE: Artwork und Trackliste von

Am 27. März 2020 erscheint das neue Album der Briten INTENSE mit dem Albumtitel "Songs Of A Broken Future". Vorverkauf ist bereits ab dem 13. März 2020.



Aus dem Labelinfo von Pure Steel Records:



"Angeführt von den Urgesteinen - Sänger Sean Hetherington und Gitarrist Nick Palmer - könnte der Hörer in diesen Tagen bei Erstkontakt denken, INTENSE wären eine weitere dieser unzähligen Formationen, die im Sinne der unkaputtbaren NWoBHM musizieren. Das Blut von SAXON, DEMON und all der unzähligen Legenden liegt ihnen natürlich im Blut, dennoch besitzen INTENSE die Power des klassischen Heavy Metal, denn INTENSE agieren bisweilen sogar auf den Pfaden ihrer Landsleute oder nehmen den Power Metal dermaßen ernst, dass sie wie ICED EARTH und NEVERMORE nicht mehr zu halten sind. Das vierte Werk von INTENSE stellt eine Frischzellenkur für den britischen Heavy Metal dar, Power Metal mit Sinn und Verstand, der felsenfest auf den Errungenschaften der eigenen Geschichte steht."



TRACKLISTE:

1. The Oncoming Storm

2. End Of Days

3. Head Above Water

4. Final Cry

5. I Agonise

6. Songs Of A Broken Future

7. The Social Elite

8. The Jesters Smile

9. The Tragedy Of Life

10. Until The Memories Fade

11. Stand Or Fall

12. Children Of Tomorrow

Gesamtspielzeit: 59:52 Minuten



Besetzung:

Sean Hetherington – Gesang

Nick Palmer – Gitarre

Dave Peak – Gitarre

Stephen Brine – Bass

Neil Ablard – Schlagzeug