IN FLAMES: Lyrik-Video zum Titeltrack des neuen kommenden Albums veröffentlicht!

Das neue Album der Schweden IN FLAMES mit dem Titel I, The Mask wird am 1. März via Nuclear Blast erscheinen.



Jetzt hat die Band ein Lyrik-Video zum Titelstück veröffentlicht.







Trackliste von »I, The Mask«

1. Voices

2. I, The Mask

3. Call My Name

4. I Am Above

5. Follow Me

6. (This is Our) House

7. We Will Remember

8. In This Life

9. Burn

10. Deep Inside

11. All The Pain

12. Stay With Me



Das Album kann in verschiedenen Formaten im Nuclear Blast Shop vorbestellt werden.

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Tommy Schmelz Tags: in flames i the mask