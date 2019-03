IN FLAMES mit neuem Video zum Album Release

Heute haben die Schweden ihr neues Album "I, The Mask" veröffentlicht. Zur Feier des Tage gibt es ein neues Video zu dem Song 'Call My Name'.





Zudem steht sei heute das finale Line-Up für ihr jährliches, bandeigenes Festival BORGHOLM BRINNER, das erneut in der Borgholm Burg auf der Insel Öland in Schweden stattfinden wird (2.+3. August). Während IN FLAMES selbst an beiden Abenden ein unterschiedliches Headlineset spielen wird, sind außerdem die folgenden international renommierten Acts mit am Start dieses Jahr:



Freitag, 2. August:

AT THE GATES

OF MICE & MEN

HARDCORE SUPERSTAR

SKRAECKOEDLAN



Samstag, 3. August:

OPETH

ARCHITECTS

WITCHCRAFT

BOMBUS



Combi-Tickets sind bereits im Verkauf und ab heute werden auch Tagestickets auf www.borgholmBrinner.se zur Verfügung stehen.