IN FLAMMEN Open Air 2018: RUNNING ORDER 2018 veröffentlicht

Für die sächsische Metal-Gartenparty in Torgau haben die Macher des In Flammen Open Air nun das Tagesprogramm veröffentlicht. Neben CANNIBAL CORPSE oder NERVOSA werden unter anderen TAAKE oder NAPALM DEATH an den drei Tagen auftreten.



Am 1. Juli endet der Vorverkauf für die Veranstaltung.



Alle weiteren Informationen gibt es auf der Festival-Hopmepage.

