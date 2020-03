IRIST ist am Start

Das Album "Order of the Mind" ist am Freitag erschienen, das Debüt der der Band aus Georgia. Wer noch nicht sicher ist, ob er sofort zuschlagen sollte, kann ja mal in 'Burning Sage' reinlauschen: Youtube.

Na, gut? Bisschen hektsich? Dann hör mal 'Severed': Youtube.

Außerdem ist noch 'Creation' im Angebot: Youtube.

Es war ein langer und manchmal schwieriger Weg bis zur Veröffentlichung des neuen Albums. Gitarrist Pablo Davila erinnert sich: ""Order of the Mind" zu schreiben hat uns fünf auf eine unglaubliche Reise mitgenommen. Vieles ist vor dem Release des Albums passiert, sowohl in unseren Leben, als auch in der Welt als Ganzes. Wir hoffen wirklich, dass diese Sammlung von Songs denen, die sie hören ein Licht, oder eine positive Bedeutung bringt, so wie für uns."

Wer mehr wissen will, kann in den ersten Teil des "Making Of" reinschauen: Youtube.

die IRIST-Platte ist im Nuclear Blast Shop als CD und Vinyl erhältlich.