Am morgigen 4. Oktober erscheint "On The Hunt", das neue Album der kanadischen Metalband IRON KINGDOM. Bei YouTube kann man das Teil jetzt schon anhören. Mich sollte es jedenfalls wundern, wenn irgendein Freund klassischen Metals nicht gleich hin und weg ist von den Doppel-Leadgitarren des Eröffners 'White Wolf'.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: iron kingdom on the hunt stream