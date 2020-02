IRON KINGDOM im März auf Tour in Europa

Mit ihrem starken Album "On The Hunt" in Gepäck spielt die kanadische Metalband IRON KINGDOM im März einige Gigs in der Alten Welt, darunter drei in Deutschland.



04.03. F-Paris, Le Klub

05.03. Hamburg, Bambi Galore, mit RIOT CITY

06.03. NL-Stadskanaal, Bolle Ruud

07.03. Niederjossa, Full Metal Osthessen Festival

12.03. NL-Tilburg, Little Devil, mit VICIOUS RUMORS

14.03. Lunen, Swordbrothers Metal Fest



Zur Einstimmung das Video von 'Road Warriors':





