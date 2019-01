Am 08. März ist es endlich soweit und mit "Kill Or Get Killed" erscheint via AFM Records ein neues IRON SAVIOR Album. Um euch die Wartezeit etwas zu verkürzen, spendiert euch die Truppe nun schon eine Audio-Video-Auskopplung zum Song 'Eternal Quest'. Youtube.

