ISENGARD - Fenriz hat in den Archiven gewühlt

ISENGARD lebt, irgendwie ein bisschen, und die vor gut vier Jahren erschienene 7"EP "Traditional Doom Cult" deutete es bereits an: DARKTHRONE-Drummer Gylve Fenriz Nagell hat in seinen Archiven offenbar noch eine ganze Menge spannende Dinge, und davon wird nun ein bisschen was ans Tageslicht treten. Fenriz hat sieben weitere Songs seines frühen Soloprojekts ISENGARD aus den Jahren 1989 bis 1993 exhumiert, auf denen er für alle Instrumente, den Gesang und das Songwriting wie gehabt alleine verantwortlich zeichnet, und die er standesgemäß in seinem Necrohell-Studio eingespielt hat.

Daraus wird nun zusammen mit den beiden Songs von der ober erwähnten 7"EP ('The Fright' & 'The Light') das nach den Klassikern "Vinterskygge" und "Høstmørke" dritte vollständige Studioalbum für ISENGARD erwachsen, das den Titel "Vårjevndøgn" tragen und am 02.10.2020 über Peaceville Records erscheinen wird. Vorbestellungen sind ab sofort möglich bei Burning Shed.

Wir freuen uns, dass im Black Metal auch anno 2020 noch wirklich wichtige und historisch wertvolle Dinge erscheinen, welche kaum jemand von uns kennen dürfte, und präsentieren euch hier voller Euphorie die Titelliste:

1. Cult Metal

2. Dragon Fly (Proceed Upon The Journey)

3. Floating With The Ancient Tide

4. The Fright

5. A Shape In The Dark

6. Slash At The Sun

7. Rockemillion

8. The Light

9. The Solar Winds Mantra

Quelle: Peaceville Records Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: isengard fenriz darkthrone storm peaceville vrjevndgn