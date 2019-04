ISTAPP: Lyric Video zum Song 'Eternal Winter' veröffentlicht

Am 26.04.2019 wird die schwedische Melodic-Black-Metal-Band ISTAPP ihr neues Album "The Insidious Star" veröffentlichen. Es ist ihr viertes Album und wird via Trollzorn veröffentlicht. Das Artwork stammt von Pär Olofsson. Nun wurde aus dem neuen Album zum Song 'Eternal Winter' ein Lyric-Video heraus gebracht.



Die Tracklist des Albums liest sich so:



1. Eternal Winter

2. Dit Solen Aldrig Nar

3. Natten Da Gud Blundade (1888)

4. Snowball Earth

5. Muspelheim

6. The Alliance of Cold

7. The Insidious Star

8. Vita Doeden

9. Orrekulle

LP Bonustrack: "Maifrost" - Vocals & Text: Alboin (EIS)

