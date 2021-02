Die finnischen Metalcore-Helden von I AT LAST kündigen für den 26.03.2021 ihre Debüt-EP mit dem Titel "Magenta" an. Bereits jetzt gibt's zu dem Song 'Wake' ein Video im Netz.

Die rund 26-minütige EP wird insgesamt fünf Tracks enthalten.

01. Lilian

02. Divine

03. Wake

04. Mother

05. From Within