JAG PANZER: Harry und Mark covern Dan Fogelberg

JAG PANZERs Mark Briody (Photo) hat zusammen mit seinem Bandkollegen Harry Conklin eine Coverversion des Songs 'Same Old Lang Syne' von Dan Fogelberg eingespielt, die ihr euch auf YouTube anhören könnt. Mark bezeichnet die Aufnahme und das eigene Rearrangement des ganz und gar unmetallischen Stücks als besondere Herausforderung, da das Original so exzellent sei.

Quelle: Mark Briody via Facebook Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: jag panzer mark briody harry conklin dan fogelberg same old lang syne