JAG PANZER kommt auf Tour

Gerade haben wir vermeldet, dass die US-Panzer-Metaller auf unserem Sampler "Metalliance Volume 3" vertreten sind, da sehe ich, dass sie im September auf Tournee kommen! Hier kann man den Tyrant und seine Mitstreiter live sehen:

10.09.2020 - Mannheim (DE) - 7er Club

11.09.2020 - Dornbirn (AT) - Schlachthaus

12.09.2020 - Andernach (DE) - Ironhammer Festival

13.09.2020 - Osnabrück (DE) - Bastard Club

15.09.2020 - Budapest (HU) - Dürer Kert

17.09.2020 - Vienna (AT) - Arena

18.09.2020 - Berlin (DE) - Urban Spree

19.09.2020 - Hamburg (DE) - Bambi Galore

20.09.2020 - Tilburg (NL) - Little Devil