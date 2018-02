AOR Heaven wird das Album des finnischen Sängers am 23. März 2018 veröffentlichen. Tiura dürfte einigen bekannt sein als Frontmann Michael Schenkers auf dem Album "Tales Of Rock 'n' Roll" und der nachfolgenden Tour 2006 und 2007. Danach nahm er zwei Alben auf mit der Band STARGAZERY und ist neuerdings Sänger der Band CENTURY LOST, die in diesem Jahr ihr Debüt zu veröffentlichen plant. Das Album wird es als CD geben und als auf 100 Stück limitierte Vinyl-Ausgabe.

Quelle: Germusica Redakteur: Frank Jaeger Tags: jari tiura king of lions